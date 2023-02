Viele Eltern und Kinder nahmen die Geelgenheit wahr, wieder im Gefolge der Guggemusik „Zieefägge“ als bunte Nachtgesellschaft durch die umliegenden Straßen zu ziehen. „Ich finde es schön, das es das jetzt wieder gibt“, sagt eine Frau, die schon früher oft dabei war, wenn die Zieefägge am Schmutzigen Dunschtig in Efringen-Kirchen unterwegs waren. Für viele Kinder sei es nach der langen Corona-Pause das erste Mal, dass sie dabei sind, merkt eine andere Mutter an.