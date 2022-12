Efringen-Kirchen Großer Dienst an der Gemeinschaft

Von Ines Bode

Efringen-Kirchen. Genau 20 Jahre ist es her, als Sieglin die Idee zu einem Besuchsdienst hatte, und diese mit Tatkraft umsetzte. Das war 1997. Im Jahr davor war ihr Ehemann verstorben, der an Multipler Sklerose litt, und lange von seiner Frau gepflegt worden war. Ein kranker Mensch in einem Rollstuhl wollte nicht so recht ins öffentliche Bild passen, erinnert sie sich. Und mitunter, so die Erfahrung von Sieglin und Betroffenen der damaligen Zeit, wurde man mit besonderem Blick angeschaut. Die Erkrankten litten unter dem Abgeschnittensein, und auch deshalb überlegte Sieglin ein Jahr nach dem Tod des Mannes, wie man helfen könnte. Rosemarie Bachmann war an ihrer Seite, und zusammen entschlossen sie sich, den Besuchsdienstkreis zu gründen.