Efringen-Kirchen: Gutes erstes Jahr

Die erste Vorsitzende Tamara Braun sprach von einem „schönen ersten Jahr“ des Vereines. Leider seien die bürokratischen Hürden der Vereinsgründung hoch, erklärte Braun, aber man sei seit Mai vergangenen Jahres ein eingetragener Verein, nur die Gemeinnützigkeit sei noch nicht genehmigt worden.

Schriftführerin Simone Kammerer detaillierte die Aktivitäten im Jahr 2023. Man habe am 30. April einen Maibaum gestellt, an einer Hochzeit den Kranz gebunden, im Juni den Dorfhock mit veranstaltet und das Highlight sei im Oktober eine Weinprobe mit der Weinprinzessin Franziska Hofmann gewesen, die in Wintersweiler wohnt, erläuterte Kammerer. Im November veranstaltete der Verein einen „Abend der Reanimation“ gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr und an Sylvester einen Neujahrsempfang. Die Weihnachtsbäume im Dorf wurden im Januar eingesammelt und zum Fasnachtsfeuerplatz gebracht, so die Schriftführerin in ihren weiteren Ausführungen.