Egringen. Eine Handtasche ist im Efringen-Kirchener Ortsteil Egringen aus einem Firmenfahrzeug gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich am Montag zwischen 9 und 10 Uhr. Die grüne Handtasche wurde der 20-jährigen Autofahrerin aus dem wohl unverschlossenen Firmenfahrzeug entwendet. Das Firmenfahrzeug stand in der Feuerbachstraße in Egringen, unweit zur Einmündung der Münzergasse. In der Handtasche befanden sich etwa 200 Euro Bargeld, der Personalausweis sowie eine Krankenversicherungskarte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.