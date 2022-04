Efringen-Kirchen Heißgeliebter Treffpunkt für viele

In Ruth Walleser, die vor kurzem ihren 70. Geburtstag gefeiert hat, und in Doris Petrikowski hat sie zwei Freundinnen gefunden. Die drei sitzen beim Mittagstisch immer zusammen, erzählen und lachen. Petrikowski blüht auf unter ihren neuen Freundinnen. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie überhaupt erst selbst Freundschaften schließen können, berichtet sie. Sie stammt aus Berlin und erinnert sich an Bombenalarm und den Wiederaufbau. Auch wenn sie seit 1950 nicht mehr in ihrer Heimatstadt war, erkennt man sie unverkennbar als Berlinerin an ihrer Art zu sprechen. Die Corona-Zeit wurde allen dreien sehr lang, es schmerzte sie sehr, dass alle Unternehmungen ausfielen. „Das holen wir alles nach, nicht, Ruth?“, ruft Wachholz fröhlich.

Die Tischgesellschaft ist mittlerweile beim Hauptgericht angelangt – Spaghetti mit Bolognese-Soße. Das von einer Catering-Firma aus Freiburg gelieferte Essen schmeckt allen sehr, alle Teller werden leer. Dennoch: „Es geht nicht um’s Essen, sondern um die Kommunikation“, sagt Dorothea Silvestrini aus Blansingen, und sie erinnert an die vielen Ehrenamtlichen, ohne die all dies nicht möglich wäre. Am vergangenen Dienstag waren das in Küche und Service aus einem großen Team, das abwechselnd im Einsatz ist: Bernhard und Elfriede Schörlin, Ingrid Wechlin, Gisela Zand und Helga Schörlin.

Beim nächsten Mittagstisch in Efringen-Kirchen am Dienstag, 12. April, 12 Uhr, steht folgendes Menü auf dem Speiseplan: Paar Bratwürste mit Rahmwirsing und Kartoffeln oder Chili sin Carne, Tagessuppe und Nachtisch. Das Essen kostet Euro 5,30. Anmeldung bis Freitag, 8. April, 12 Uhr, bei Adelheid Arnold, Tel. 07628/806-261. Der Seniorenmittagstisch in Eimeldingen startet wieder am Mittwoch, 13. April, um 12 Uhr im Haus der Begegnung mit einem leckeren Osteressen, teilen die Organisatorinnen mit. Teilnehmer müssen hier eine dritte Corona-Impfung nachweisen und sich bis heute, Freitag, 8. April, bei Ingrid Rupp anmelden unter Tel. 69696.