Das Ortsjubiläum wirft seine Schatten voraus: 2024 feiert Mappach seine erste urkundliche Erwähnung vor 1150 Jahren. Jetzt haben die Mappacher unter der Federführung von Ortsvorsteher Helmut Grässlin (Zweiter von links) an den drei Mappacher Ortseingängen von Egringen, von Holzen und von Maugenhard her große Hinweistafeln als Hingucker angebracht. Das Ortsjubiläum wird, wie schon berichtet, das ganze Jahr über mit mehreren Veranstaltungen gefeiert. Los geht es am Montag, 1. Januar, mit einem Neujahrsempfang für alle Mappacher Bürger in der Gemeindehalle. Weitere markante Festivitäten im kommenden Mappacher Jubiläumsjahr sind unter anderem am Samstag, 13. April, ein Festbankett in der Kirche sowie am Sonntag, 23. Juni, ein „Tag des offenen Dorfes“.