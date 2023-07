Efringen-Kirchen Historische Gebäude im Rebland

82 beschilderte Gebäude

In der Gesamtgemeinde sind 82 Gebäude beschildert und mit wissenswerten Details in der Broschüre beschrieben. Die meisten historischen Gebäude finden sich dabei in den Ortsteilen Istein und Kirchen. Nicht nur auf markante und bekannte Gebäude wie der Römische Hof in Blansingen, die Lutherkirche in Efringen, die Zehntscheuer in Egringen, die St. Nikolaus-Kapelle in Huttingen, das Schenken-Schlössli in Istein, die alte Schule in Kirchen, das Gasthaus „Blume“ in Kleinkems, das Jägerhaus in Mappach, die beiden Mühlen in Welmlingen oder der Bläsihof in Wintersweiler wird eingegangen, um aus jedem Dorf Beispiele zu nennen. Bemerkenswert sind besonders unauffälligere alte Gebäude, die nicht zu den bekannteren Häusern zählen. Dazu gehören etwa das Haus Gempp in Wintersweiler, das aus der Zeit um 1600 stammt, das erste Isteiner Handwerkerhaus, das am Schenkenschlössli steht, oder das Rotter-Hus in Efringen mit der Jahreszahl 1563 im Türbogen, das einst ein Gasthaus war.