Efringen-Kirchen Hohe Erlöse und Geselligkeit

Von Ralph Lacher

Welmlingen. Wie von Ortsvorsteher Ludin zu erfahren war, habe man von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) zum Stichtag 20. November rund 70 Festmeter Brennholz lang zugeteilt bekommen. Die 22 Polter lagerten an der Alte Poststraße. Dort befand sich auch die „Wirtschaft im Walde“, betrieben von Ortschaftsrat und Brauchtumsverein. Und dort fanden sich am frühen Vormittag rund 60 Gäste ein. Sie erfuhren in der Ansprache des Ortsvorstehers, dass der Brennholz-Verkauf diesen Winter von der FBG abgerechnet wird, die Welmlinger Holzerwerber also die Rechnung von der FBG, nicht der Gemeinde, erhalten. Ludin wies auch noch darauf hin, dass das erworbene Brennholz bis Ende August aus dem Wald herausgearbeitet werden muss – kein Problem angesichts der Tatsache, dass alles an den Waldwegen gelagert und so bestens erreichbar ist.