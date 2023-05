Efringen-Kirchen Impfteam Efringen-Kirchen spendet 8000 Euro

Impfeinnahmen gespendet

Die Impfeinnahmen wurden und werden an verschiedene gemeinnützige regionale Organisationen gespendet, teilt das Impfteam in einer Pressemitteilung mit. Darunter fiel auch die Tafel in Schopfheim, welche mit 3000 Euro und 5000 Euro bedacht wurde.

Das Tafelteam lies es sich nicht nehmen, das ehemalige Impfteam zu einem Besuch einzuladen. Andreas Gsell, Vorsitzender des Fußballvereins Schopfheim und Organisator von Spenden an die Tafel, sowie Jürgen Lauber, Schriftführer des Fördervereins Tafel Schopfheim, begrüßten die Gruppe.