Efringen-Kirchen: In Egringen heißt es „Kinder an die Macht“

Am Rathaus angekommen, wurden sie bereits von Ortsvorsteher Meyer erwartet. In Reimform forderte die Schulleiterin die Schlüsselherausgabe.

So leicht wollte der Ortsvorsteher den jedoch nicht herausgeben. Dennoch, es klapptt und alle Schüler stimmten freudig das Lied „Im Ägringer Dörfli, do sin mir deheim“ an. Bemerkenswert, die kleinen Narren kannten jede der vielen Strophen. Kapfer forderte die Kinder auf, zum Abschluss das Lied „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ zu singen. Denn, so wie die „wilde Affe in dem Lied, werde mir des Dorf bis Aschermittwoch regiere“, sagte Kapfer. Den Kindern gefiel es und sie applaudierten kräftig. Inzwischen waren auch viele Eltern gekommen, um dem Spektakel zuzusehen.