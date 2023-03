Efringen-Kirchen In Kleinkems endet eine Chor-Ära

Höhen und Tiefen

Blatz kam 1971 zu dem Chor, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1845 zurückgehen, aus dem die Teilnahme des Gesangvereins Kleinkems am „Vierten Badischen Sängerfest des Oberlandes“ erstmals verbürgt ist. Er hat Höhen und Tiefen des Vereinslebens miterlebt: Die glorreichen Jahre unter dem Dirigat von Helmut Schwitalla von 1990 bis 2013, in denen der Chor unter anderem mit der Zelterplakette ausgezeichnet worden war (1995), und sich nach der Teilnahme am „2. Badischen Chorwettbewerb“ (1997) mit dem Titel „Leistungschor“ schmücken durfte. „Mit Helmut Schwitalla kam der richtige Aufschwung“ schwärmt Blatz noch heute, nachdem er in früheren Jahren auch bereits die Problematik des Mangels an Sängern kennengelernt hatte. „Es gab Jahre, da waren wir nur elf Leute in der Singstunde“.

„Sängermangel, das alte Übel, hängt wie eine Plage an dem Verein“, heißt es denn auch in der im Jahr 2005 erschienenen Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Gemischten Chors aus der Feder von Günter Henn. 1982 war bei einer Bürgerversammlung um neue Chormitglieder geworben worden. Auch wenn ein Großteil der Sänger immer aus Kleinkems kam, habe der Chor immer schon Mitglieder aus den umliegenden Orten wie Istein, Rheinweiler oder Efringen-Kirchen in seinen Reihen gehabt, berichtet Blatz.