Efringen-Kirchen Ist der Plan erfüllt, schweigt die Büchse

Ist der Plan erfüllt, hat die Büchse zu schweigen. Den besten Überblick über den jeweiligen Bestand erhält der Jäger im Winter, wenn Wald und Flächen blattfrei sind. Je öfter er oder sie im Revier ist, desto genauer der Überblick.

Bei Schwarzwild gibt es eine Ausnahmeregelung. Die besagt, dass diese Wildart ganzjährig bejagt werden darf. Grund dafür ist eine befürchtete und mögliche Verschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Mitte April bis Mitte Juli kommen die Kitze zur Welt. Es ist Setzzeit. Anfangs folgen sie der Geiß noch nicht auf Schritt und Tritt, sondern werden von dieser abgelegt, zumeist im hohen Gras, wo sie reglos verharren. Vielen Kitzen sind schon die Messer der Mähmaschinen zum Verhängnis geworden.

Damit die Zahl der so getöteten Kitze reduziert wird, bedient sich Egon Baßler eines so genannten „Tierschrecks“. Am besten gleich mehrerer. Diese laufen über Batterien und senden Blaulicht und hohe Töne aus. Werden diese nun kurz vor der Maht in der Wiese in den Boden gesteckt, bringt die Geiß ihr Junges schnell aus der Gefahrenzone und der Landwirt kann mähen. Baßler hat damit gute Erfahrungen gemacht. Zudem ist diese Art der Vergrämung die am wenigsten personalintensive. So sind Jäger – und in zunehmenden Maße auch Jägerinnen – das ganze Jahr über mit den unterschiedlichsten Aufgaben im Revier unterwegs. Mit und auch ohne Waffen.

Im Wald auf Wegen bleiben

Baßlers Rat an alle Fußgänger, Jogger oder Radfahrer: Erholungssuchende und Sportler sollten grundsätzlich im Wald stets auf den Wegen bleiben. Auch sollten gerade jetzt, während der vom 1. April bis 15. Juli andauernden Brut- und Setzzeit, bei Spaziergängen im Wald und in der freien Landschaft mitgeführte Hunde an der Leine gehalten werden. Von frei laufenden Hunden gejagtes Wild läuft blind über Straßen und verursacht Unfälle, gerissenes Wild verendet kläglich.