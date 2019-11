Efringen-Kirchen Istein gedenkt seiner Gefallenen

Von Jutta Schütz

Istein. Das Gedenken für die Toten der Weltkriege fällt in Istein traditionell mit dem Gedenken an die Verstorbenen zu Allerheiligen zusammen. Erstmals übernahm in diesem Jahr Pfarrer Martin Karl die Andacht in der Isteiner Friedhofskapelle. Er erinnerte an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt, von Umweltkatastrophen, Unglücken und Unfällen. All derer, so Karl, gelte es, sich zu erinnern.