Schon von weitem ist die Blasmusik zu hören, als sich der große Hemdglunki-Umzug am Donnerstag abend von der Isteiner Vorstadt her dem Rathaus nähert. Einen zünftigen Marsch intonierend laufen in Hemd und Mütze die Mitglieder des Musikvereins an der Spitze des Zugs, es folgt eine große Schar fasnächtlich gestimmter Umzugsteilnehmer mit Fackeln, den Schluss machen mit wuchtigen Trommelschlägen die Ischteiner Gugge.