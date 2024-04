Efringen-Kirchen: Istein ist Fasnacht, Fasnacht ist Istein

Bericht des Vorsitzenden

In insgesamt neun Sitzungen wurde die Isteiner Fasnacht geplant und vorbereitet. Beginnend mit dem Aufbau am Mittwoch und Donnerstag und der Dekoration des Dorfes, stimmten sich die Akteure ein. Am Donnerstagabend fand die Schlüsselübergabe für das Rathaus statt. Danach sei die Halle sehr gut besucht gewesen. Es folgte die Kinderfasnacht am Samstag, die von den Orchidee Wiiber durchgeführt wurde. Es sei eine „tolle Stimmung in der Halle“ gewesen. Allerdings: Im Vergleich zum vergangenen Jahr war ein leichter Rückgang der Teilnehmer zu verzeichnen.

Am Sonntag fand der Umzug statt. Hier wurde ein Anstieg der Besucher gegenüber 2023 festgestellt. An den Ständen rund um die Halle und in der Halle selbst herrschte guter Betrieb. Der traditionelle Nachtumzug am Rosenmontag sei wegen der hohen Wagen, die die Dorfdekoration berührten, mit Problemen verbunden gewesen. Auch diese Veranstaltung sei gut angenommen worden.