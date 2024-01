So muss auch das Isteiner Rathaus, in dem sich die Ortsverwaltung befindet, noch länger auf die notwendige Dachsanierung warten. Die Kosten dafür sind derzeit mit 450 000 Euro veranschlagt. Auch die Sanierung der Bühne und der Decke in der Festhalle kann im Moment nicht vorgenommen werden. Die Gesamtkosten mit noch weiteren Positionen belaufen sich laut Mittelanmeldungen auf rund 180 000 Euro. Sehr bedauerlich sei, sagte die Ortsvorsteherin, dass auch der Einbau einer Behindertentoilette (Kosten zirka 80 000 Euro) in der Halle gestrichen wurde. So müsse noch für jeden Toilettengang die Schule aufgeschlossen werden, da diese über eine entsprechende Einrichtung verfüge. Auch fehle ein Sanitätsraum. „Die Halle ist mehr als 60 Jahre alt und in großen Teilen immer noch im Originalzustand“, betonte Britsche. Ein Problem stellt auch der Kehrenweg dar. Dieser wurde vor Jahren durch Starkregen ausgeschwemmt und gesperrt. Die Folge sei, sagte Britsche, dass nun die Landwirte parallel zum Weg – zum Ärger der angrenzenden Grundeigentümer – über deren Grundstücke fahren müssen. Zwar seien für die Feldwege insgesamt 10 000 Euro eingestellt, aber für den Kehrenweg allein sind bereits 5000 Euro veranschlagt.