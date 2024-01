Efringen-Kirchen: Isteiner spenden 2100 Euro

Beteiligt sind daran immer der Musikverein Istein und der Förderverein Caritas und Soziales in Istein. Der Musikverein richtet das alljährliche Adventssingen in der Kirche St. Michael aus. Dort tritt der Kirchenchor auf, es werden aber ebenso gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder gesungen und Gedichte vorgetragen. Am Ende wird eine Kollekte gesammelt. Im Anschluss sorgt der Förderverein Caritas und Soziales in Istein für eine ansprechende Bewirtung vor der Kirche. Dieser Erlös bildet den zweiten Teil der Spende. Über den Spendenempfänger entscheiden diese beiden Vereine. Angeschlossen hat sich zu diesem Neujahrsempfang die katholische Seelsorgeeinheit Kandern-Istein. Die Kirche St. Michael wurde im Jahr 2020 200 Jahre alt, was mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert wurde. Nach erfolgter Abrechnung floss dieser Betrag jetzt zum Spendenbetrag der beiden anderen Vereine hinzu. Dies ergab den besagten Gesamtspendenbetrag von 2100 Euro.

Die Überraschung und Freude bei Heika Dörflinger war am Montagabend entsprechend groß, denn die Vorsitzende des Vereins für Menschen mit Körperbehinderung Landkreis Lörrach war zu einer Spendenübergabe eingeladen worden ohne den Betrag zu kennen. „Wir werden damit unsere Schwimmgruppe unterstützten“, sagte Heika Dörflinger. Samstagmittags sei für den Verein mit seiner Gruppe immer das Hallenbad Maulburg reserviert, das für den allgemeinen Betrieb in dieser Zeit gesperrt sei. „Den Menschen mit einer Spastik tut dies gut, die Verhärtung und Steifheit von Muskeln entspannt sich dadurch etwas“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Der Verein bestehe in diesem neuen Jahr bereits seit 50 Jahre. Dies werde am 24. November in Steinen gefeiert.