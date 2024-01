Efringen-Kirchen: Jubiläum steht an

Gegründet wurde die Feuerwehr am 24. Mai 1874, kurz nach einem Brand, der wohl nicht wie gewünscht gelöscht wurde, erklärte Geugelin. Das Gründungsdatum ist der Anlass, am Tag genau nach 150 Jahren, am Freitag, 24. Mai, einen Festakt für geladene Gäste zu begehen. Anschließen soll sich ein Fest für die Feuerwehrfamilie mit ihren Freunden und Gönnern im Dorf.

Das große Fest für alle soll es am Wochenende, 3. und 4. August, zunächst mit einem Sommernachtshock und einer Schauübung am Sonntag gefeiert werden. Mit einer großen Übung mit vier Abteilungen am 20. Oktober enden die feierlichen Jubiläumsanlässe.