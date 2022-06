Efringen-Kirchen Junge Musiker, großes Können

Leon Wenzel brachte diese unterschiedlichen Stimmungen wie Leidenschaft, Innigkeit, Freude und Traurigkeit sehr überzeugend und ungekünstelt zu Gehör. Er stellte sich auf den Flügel und auf das Publikum gut ein. Bei der ungarischen Rhapsodie wie auch beim Liebestraum von Liszt gelang es ihm, Raum und Klang im Saal auszubalancieren und dem Charakter der Stücke trotzdem gerecht zu werden. Dies ist eine besondere Würdigung wert, sagt es doch über die Reife eines Musikers viel aus.

Gemeinsam musizierten die beiden jungen Musiker noch die Sonate für Oboe und Klavier opus 166 von Camilie Saint-Säens und das Duo Concertante von Antal Doráti.

Die letzten Sonaten von Saint-Säens für verschiedene Blasinstrumente gehen in ihrem Kompositionsstil eher wieder auf frühere Klangbilder zurück. Max Vogler und Leon Wenzel stellten in ihrer Interpretation vor allem den Klang, das „Vokale“ in der Musik, in den Vordergrund.

Meisterlich im „gesungenen“ Vortrag

Selbst in den technisch sehr anspruchsvollen Passagen des letzten Satzes blieb der Vortrag immer gesungen. Herausragend der zweite Satz mit seinen beiden Kadenzen für die Oboe am Beginn und einer Hirtenmusik am Ende, die wirklich unter die Haut ging. Abschließend gab es noch ganz andere Kost.

Das Duo Concertante von Antal Doráti ist komplex und braucht sicherlich ein mehrmaliges Hören. Die Kommunikation zwischen Oboe und Klavier ist eher fragmentarisch angelegt. Fragmentarische Musikfetzen werden sich gegenseitig zugeworfen, um danach wieder zusammenzufinden.

Unterschiedliche Motive und Stimmungen

Doráti lässt die unterschiedlichen Motive und Stimmungen nebeneinander stehen. Da trifft er sehr gut den Zeitgeist der Moderne. Die beiden Musiker hatten in ihrer jugendlichen Art das technisch brillante Stück mit Frische und intuitiver Musikalität überzeugend interpretiert, so dass sich das Publikum am Schluss zu einem Bravo hinreißen ließ.

Mit Blick auf die junge Generation konnte man beruhigt nach Hause gehen. Schön, dass sich die neue Generation von jungen Musikerinnen und Musikern der Auseinandersetzung mit dem Erbe immer wieder stellt. Die Anwesenden bekamen noch mit einer Romanze von Clara Schumann eine Zugabe zum Abschluss.

Weitere Informationen: Die Veranstalter der Kammerkonzerte in der Alten Schule Efringen-Kirchen beendeten mit diesem Konzert die diesjährige Saison und waren froh, dass alle angekündigten Konzerte stattfinden konnten. Gleichzeitig verbindet sich damit die Hoffnung, dass die bereits geplante, kommende Konzertsaison 2022/2023 mit vier Konzerten ohne Einschränkungen ablaufen kann