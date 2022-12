Efringen-Kirchen Kameraden bei vier Einsätzen gefordert

Simon Hofmann absolvierte im Frühling die Grundausbildung, berichtete Weiß. Mika Eichacker nahm am Truppführer-Lehrgang teil und Andreas Ernst absolvierte erfolgreich den Atemschutzlehrgang. Yannik Aberer und Kevin Geugelin nahmen am Lehrgang für psychische und physische Belastung teil.

Mika Eichacker, Kevin Geugelin und Andreas Ernst waren in Eschbach im Brandcontainer. Die Atemschutzgeräteträger besuchten dieses Jahr die Atemschutzstrecke in Schopfheim.

Die Feuerwehr nahm an vier Gruppen- und Zugführerschulungen teil. Am Technischen Hilfeleistungstag sowie an einer Eisenbahntunnelunterweisung waren sie auch vertreten. Für die Vorbereitung und Durchführung der Unterrichts- und Übungseinheiten bedankte er sich bei den Übungsleitern.

Aufstellung

Die Abteilung Blansingen unterstützt momentan mit fünf Kameraden die First Responder der Gesamtwehr und ein Kamerad ist in der Tagesgruppe, berichtete Weiß. In der Jugendfeuerwehr sind sie derzeit nicht vertreten.

Die Mannschaftsstärke liegt bei 21 Kameraden. Zugänge konnten laut Weiß dieses Jahr keine begrüßt werden. Ein Austritt wurde verzeichnet und Uli Baldermann wurde in die Altersmannschaft verabschiedet.

Instandhaltung

Die Fahrzeughalle hat einen neuen Boden erhalten, welcher momentan noch trocknet, erläuterte Weiß. Die Wände in der Fahrzeughalle sowie in der Werkstatt bekamen einen neuen Anstrich. Das Fahrzeug ist während der Bauphase in der Halle von Erich Müller untergekommen.

Kasse

Rechner Jochen Bahlinger berichtete über den Kassenstand. Die Kassenprüfer Manuel Brehm und Markus Strohmeier bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Beförderungen

Simon Hofmann wurde zum Feuerwehrmann befördert. Nachträglich wurden die Urkunden derer überreicht, die bereits im Februar bei der Online-Generalversammlung befördert wurden.

Ehrungen

Markus Aberer, Markus Bahlinger und Markus Geugelin wurden für 30 Jahre aktiven Dienst in der Abteilung Blansingen geehrt. Markus Aberer und Markus Bahlinger erreichten dies schon im Jahr 2021, Markus Geugelin 2022. Ihnen wurde das obligatorische geschliffene Schorle-Glas gefüllt überreicht.

Kommandant: Markus Geugelin

Gesamtkommandant: Philipp Haberstroh

Aktive Kameraden: 21

Kontakt: info@ffw-efringen-kirchen.de