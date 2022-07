Efringen-Kirchen Kanadier zu Gast in Huttingen

Heimisch geworden seien er und seine Familie vor allem auch durch sein sportliches Engagement bei den Albion Woodcocks im neuen Wohnort Halifax und durch die Kontakte zu den Familien seiner Mitspieler. Denn sein berufliches Umfeld hat Steffen Dantz nach wie vor hier im Markgräflerland.

Kanada kennen- und lieben gelernt

Sein Unternehmen, das er vor 15 Jahren gründete, befasst sich mit allem rund um die notwendigen Versicherungen für ständig oder aus beruflichen Gründen für eine bestimmte Zeit im Ausland lebende Menschen aus dem Dreiländereck. Die hier in der Region stark vertretenen internationalen Konzerne würden Mitarbeiter oft für eine bestimmte Zeit ins Ausland schicken, gerne auch auf den nordamerikanischen Kontinent, erklärte Dantz die Hintergründe seines ungewöhnlichen beruflichen und privaten Lebensentwurfs. Dieser führte ihn bis vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie mehrfach im Jahr in die alte Heimat. Allerdings: „Wir werden für immer in Halifax bleiben“, betont der Ex-Huttinger. Sein hiesiges Unternehmen führt er online und zu eher ungewöhnlichen Zeiten wegen der sechs Stunden Zeitverschiebung zwischen Deutschland und der kanadischen Ostküste. Fürs Fußball-Training nimmt er sich aber stets Zeit. „Das ist dann eben meine verlängerte Mittagspause“, erklärt Steffen Dantz. Der Aufenthalt der Albion Woodcocks hierzulande umfasst neben dem Freundschaftsspiel noch ein vom FC Huttingen gemeinsam mit Dantz ausgearbeitetes Besuchs- und Ausflugsprogramm. Die Fußball-Enthusiasten aus Kanada besuchten Liga-Spiele des FC Basel und des FC Zürich, und es gab eine Schnaps-Probe beim Huttinger Obsthof Schörlin. In den kommenden Tagen ist noch ein Ausflug in den Schwarzwald und an den Schluchsee sowie nach Freiburg geplant.

Gegenbesuch in Halifax nächsten Sommer

Am Samstag machen sich die 13 Woodcocks dann wieder auf den Weg nach Frankfurt zum Heimflug. Fest vereinbart sei bereits der gegenbesuch, informierten Steffen Dantz und Michael Frey-Fribolin. Im nächsten Sommer wird eine Delegation des FC Huttingen nach Halifax reisen.