Efringen-Kirchen Karambolage auf der Landstraße

Efringen-KirchenZu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am gestern Mittag auf der L 137 zwischen Egringen und Efringen-Kirchen gekommen. Eine 73-Jährige befuhr gegen 12.13 Uhr die Landstraße von Egringen kommend in Richtung Efringen-Kirchen. Kurz vor der Brückenüberführung über die Bundesstraße 3 hielt sie ihren Wagen wegen einem entgegenkommenden Mähdrescher an. Ein hinter der Frau fahrender 45-Jähriger hielt ebenfalls an. Ein 38-jähriger Kurierdienst-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleintransporter fast ungebremst auf den Renault des 45-Jährigen auf. Der Renault wiederum wurde auf den Suzuki der 73-Jährigen geschoben. Wegen des Verdachts einer Rückenverletzung wurde der 45-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Die leicht verletzte 73-jährige Suzuki-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.