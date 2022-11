Efringen-Kirchen Keine Gottesdienste in der Lutherkirche

Efringen-Kirchen. Die evangelische Kirchengemeinde Efringen-Kirchen gibt bekannt, dass die Heizung in der Lutherkirche in Efringen derzeit defekt ist und der Einbau einer neuen Heizung erst im kommenden Frühling möglich sein wird. Deshalb hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass während der Wintermonate, also von November bis März, keine Gottesdienste in der Lutherkirche gefeiert werden sollen beziehungsweise können. In Ausnahmefällen können in der Lutherkirche Beerdigungen stattfinden, wobei die Trauerfamilien darauf hingewiesen werden, dass eine Beheizung der Kirche nicht möglich ist. Da die evangelische Kirchengemeinde Efringen-Kirchen aus zwei Kirchen besteht, werden alle Gottesdienste in diesen Wintermonaten in der Christuskirche in Kirchen gefeiert. Dies betrifft auch die Gottesdienste während der Weihnachtsfeiertage. In der Christuskirche steht eine funktionierende Heizung zur Verfügung.