Efringen-Kirchen Keine Scheu vor deutlichen Worten

In Weil besuchte er zuerst die Leopoldschule, wechselte dann aufs Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach und anschließend auf die Höhere Handelsschule. Danach machte er eine Ausbildung zum gehobenen Dienst am Finanzamt Lörrach. Schon als Schüler hatte er Ämter inne: Klassensprecher, Kassierer und Gruppenleiter beim CVJM sowie Vorsitzender des Stadtjugendrings Weil am Rhein. In dieser Funktion führte er die „Wochen des gutem Films“ ein und verteilte Stadt-Zuschüsse an die angeschlossenen Vereine. Legendär waren die unter dem Namen „Cola-Bälle“ bekannt gewordenen Jugend-Tanzabende in der Turnhalle der Leopoldschule.