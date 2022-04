Efringen-Kirchen Keine schnelle Lösung beim JuZ

„Wir sollten den eingeschlagenen Weg nicht verlassen“, hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Karl-Friedrich Hess vor der Abstimmung an das Gremium appelliert. Das JuZ sei baulich schon sehr zerfallen. „Das schlimme ist, wir diskutieren seit Jahren und kommen keinen Schritt weiter.“ Der Kauf neuer Container würde sich nach zehn Jahren rechnen. Dagegen verwehrte sich FDP-Fraktionssprecher Kevin Brändlin, der darauf hinwies, dass ein Gemeinderatsbeschluss zur Erweiterung des Jugendzentrums nie gefasst worden sei. „Der Weg war bisher nicht eingeschlagen.“ Man habe den Jugendlichen Versprechen gegeben, die man nicht halten könne, kritisierte er. Noch nie seien Container so teuer gewesen wie jetzt, auch aufgrund des Ukraine-Kriegs, führte Brändlin als Argument für die Zustimmung seiner Fraktion zu Variante 2 ins Feld. Die überplanmäßige Ausgabe sei in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu hoch.

Dieser Argumentation schloss sich letztlich die Mehrheit der Gemeinderäte an. Rechnungsamtsleiterin Daniela Wenk bestätigte, dass man für die Abschreibung von fast 200000 Euro über zehn Jahre deutlich mehr Geld aufbringen müsste als für die momentan rund 10 000 Euro Miete im Jahr. Die Räume seien allerdings auch größer. Dass grundsätzlich Handlungsbedarf besteht, hoben im Anschluss aber auch jene hervor, die gegen den Ankauf neuer Container gestimmt hatten.

Bürgermeister Schmid stellte in Aussicht, „zeitnah“ einen neuen Lösungsvorschlag präsentieren zu wollen. Für Vorschläge aus dem Gemeinderat ist er offen. „Mir und der Verwaltung ist jede Lösung recht, so lange das Projekt an sich nicht beerdigt wird“, machte er seine grundsätzliche Position klar. Die Jugendlichen würden sich sonst „überall“ aufhalten. Die alten Räume sähen „abgerockt“ aus. Deshalb lehnte er auch den Kompromissvorschlag von Gemeinderätin Selina Denzer (Grüne) ab, die angeregt hatte, die alten Container durch neue zu ergänzen und so Geld zu sparen. „Wenn wir die alten Container jetzt kaufen wäre das ein richtig blödes Geschäft“, so Schmid.

In Richtung ehemaliges TuS-Heim denkt auch die FDP-Fraktion, wie Kevin Brändlin auf Nachfrage mitteilte. Doch erst, wenn die Feuerwehr ihre neuen Räume bezogen habe, könne man dort aktiv werden. Ein, zwei, drei Jahre müssten sich die Jugendlichen noch gedulden und sich mit den bisherigen Räumen begnügen, bis eine endgültige Lösung gefunden sei, so sein Standpunkt. Es sei nicht tragbar, für ein weiteres Provisorium so viel Geld in die Hand zu nehmen.

Die Container waren vor 13 Jahren als Provisorium am Rand der Sportplätze aufgestellt worden. Ursprünglich sollte die Jugendarbeit dann ins alte TuS-Heim umziehen. Dessen Renovierung werde kostspielig, informierte Bürgermeister Schmid im Nachgang zur Sitzung. Dusch- und Sanitäranlagen müssten herausgerissen, die Heizung erneuert werden.