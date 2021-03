Efringen-Kirchen Kleines groß in Szene gesetzt

„Am Anfang war es sehr breit gefächert“, erklärt Kutschera, dass zunächst auch Landschaftsaufnahmen und Portraits beim Druck auf den Auslöser entstanden. Vor zwei Jahren zeichnete sich dann immer deutlicher ab, dass sein Herz vor allem für die Makro-Fotografie, also die Aufnahmen aus nächster Nähe, schlägt. „Man kann Details wahrnehmen, die das menschliche Auge nicht sieht“, beschreibt Kutschera die Möglichkeit, durch die Makro-Fotografie in eine ganz neue Welt einzutauchen. Dafür braucht es neben dem entsprechenden Equipment – Kutschera fotografiert mit einer Sony samt den notwendigen Objektiven – vor allem Geduld, Hartnäckigkeit und Leidenschaft. „Man muss manchmal einfach eine halbe Stunde vor einer Blume sitzen bleiben“, erklärt der Hobbyfotograf. Und selbst wenn sich eine Biene oder ein Schmetterling dann tatsächlich auf der Blüte niederlassen, ist nicht gesagt, dass eine der Aufnahmen auch jene Qualität mitbringt, die sie zu einem Meisterwerk macht. Ob das gelungen ist, zeige sich erst, wenn man die Fotos zu Hause am Computerbildschirm durchsehe. „Das Hobby endet also nicht, wenn das Foto gemacht ist“, erklärt Kutschera. Die Ausbeute an herausragenden Aufnahmen ist dabei verhältnismäßig gering, weiß er. „Wenn man ein gutes Foto pro Monat hinbekommt, ist es viel.“ Aber auch das macht für Kutschera den Reiz der Fotografie aus.

Die Natur in all ihren Facetten

Die Motive findet der Hobbyfotograf in der Region um Efringen-Kirchen etwa bei Spaziergängen, zu denen er seine Fotoausrüstung mitnimmt. Auch der Aufenthalt in der Natur ist eine Facette seines Hobbys, die er besonders zu schätzen weiß. So zieht es ihn auf Wiesen in der Gegend oder auch ans Rheinufer – und das zu jeder Jahreszeit. Gerade seien es die Blüten und die rosa Farbtöne, die ihn faszinieren, sagt Kutschera. Den ganzen Sommer und Herbst bieten dann die Insekten und Pflanzen unterschiedliche Motive in allen möglichen Variationen. Aber auch der Winter habe seinen Reiz, wenn Schnee und Frost Kristall-Formationen entstehen lassen, die in den Makro-Aufnahmen sichtbar gemacht werden können. „Die Makro-Fotografie bietet einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten“, schwärmt Kutschera.

Und welches seiner Fotos findet er selbst am gelungensten? Aufnahmen von fliegenden Insekten bekommen auf Instagram viele Likes, sagt Kutschera, der aber zugleich betont, dass er selbst seine Aufnahmen nicht bewerten kann und will. „Wenn Sie Kinder haben, können Sie ja auch nicht sagen, welches Sie am liebsten haben“, schmunzelt der passionierte Hobbyfotograf.

