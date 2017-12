Efringen-Kirchen Kopf-an-Kopf-Rennen beim Vorlese-Wettbewerb

Efringen-Kirchen. Die Jury hatte in diesem Jahr wahrlich keine leichte Aufgabe. Alle vier Teilnehmerinnen des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen des Schulzentrums Efringen-Kirchen überzeugten mit herausragenden Leistungen. Schließlich war es Zoe Schmid, die am Ende die Nase vorne hatte und den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Als Schulsiegerin wird sie nun das Schulzentrum beim Regionalentscheid vertreten.

„So eng wie selten“, fasst Jurymitglied Juliane Blum, Leiterin der Mediathek in Efringen-Kirchen, die Entscheidung der Preisrichter zusammen. Neben Juliane Blum gehörten Hannes Mezger, Klassenlehrer der 6b, und Irina Jug, Deutschlehrerin der 6a, der Jury an. „Die Motivation der Schüler war in diesem Jahr besonders groß“, freut sich Hannes Mezger.

Der Wettbewerb gliederte sich in zwei Teile. Im ersten Durchgang durften die Schülerinnen jeweils eine Textpassage aus einem selbst gewählten Buch vorlesen. Den Auftakt machte Mara Spichiger mit einer Passage aus „Die Glücksbäckerei – Das magische Rezeptbuch“. Es folgten Vivienne Hassler mit „Stinktier & Co – Stunk in der Geisterbahn“ und Jule Kaltenbach mit „Nördlich von Nirgendwo“. Zoe Schmid wählte „Carlotta 4: Carlotta – Internat und Prinzenball“.

Im zweiten Durchgang gab Juliane Blum das Buch und die entsprechende Textpassage vor. Darauf konnten sich die Schülerinnen also nicht vorbereiten. Blums Wahl fiel auf Cornelia Funkes mehrfach ausgezeichnetes Fantasybuch „Tintenherz“ – ein Buch über Bücher.

Insbesondere mit ihren Leistungen in der zweiten Runde konnte Zoe Schmid die Jurymitglieder überzeugen und sich so einen kleinen Vorsprung sichern.

Nach den Schulentscheiden stehen von Ende Januar bis Ende Februar 2018 die Kreis- und Stadtentscheide an. Es folgen die Bezirksentscheide von Mitte März bis Ende April 2018 und die Landesentscheide von Ende April bis Ende Mai. Im Juni treffen schließlich die Landessieger im Finale in Berlin aufeinander. Die Abschluss-veranstaltung ist am 20. Juni.