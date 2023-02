Efringen-Kirchen Lager für Erdaushub geplant

Bauherr will gekieste Wege anlegen

Es handle sich bei ihm um einen „Ein-Mann-Betrieb“, sagt er. Seit er sein früheres Zwischenlager im Steinbruch in Kleinkems habe räumen müssen, zahle er für die Entsorgung seines Aushubs, um ihn dann für teures Geld wieder kaufen zu müssen, klagt er.

Er versteht gar nicht, wieso für sein Vorhaben überhaupt ein Bauantrag nötig sei. Geplant habe er lediglich gekieste Wegelinien, das Schüttgut selbst will er direkt an drei Stellen auf der dort befindlichen Wiese ablagern. Mit dem derzeitigen Besitzer sei er sich über einen Kauf einig, mit der Gemeinde sei er deswegen bereits seit rund einem Jahr im Gespräch und warte jetzt auf eine Klärung. Sein Betrieb sei klein, betont er, eine Garage hier, eine kleine Baugrube dort, „ich mache keine großen Sachen“.

Der Lasterverkehr halte sich in Grenzen, betont er. Je nach Auftragslage könne es zwar passieren, dass er mit seinem Laster zehnmal am Tag auf das Gelände fahre, dann aber wieder wochenlang gar nicht. Auch eine andere Nutzung des Grundstücks kann er sich in Zukunft vorstellen. Nur in die Tiefe baggern dürfe er nicht, hält er fest.

Hintergrund

Ehemalige Mülldeponie

Die überplante Fläche liegt im Bereich der Altablagerung „Hinzge“, heißt es in der vom Bauamt vorgelegten Beschlussvorlage. Hier wurde bis 1978 eine Mülldeponie betrieben. Ein Altlastenverdacht sei ausgeräumt, heißt es in der Vorlage. Bei der aktuellen oder planungsrechtlich zulässigen Nutzung gehe von der Fläche keine Gefahr für ein Schutzgut aus.

Nutzungsideen

Immer wieder kommt die Fläche auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie links von der L 137, wenn man von Eimeldingen her nach Efringen-Kirchen fährt, für eine künftige Nutzung ins Gespräch. So dachte man etwa im Frühjahr 2018 im Gemeinderat Efringen-Kirchen darüber nach, hier das neue Feuerwehrgerätehaus in Kombination mit dem Bauhof zu errichten, der das Gelände auf der anderen Seite der L137 nutzt. Die Idee wurde wieder verworfen. In einem vom Landratsamt Lörrach ebenfalls im Jahr 2018 erstellten Konzept wird die Fläche, wie andere Altlastenflächen im Landkreis auch, als potentieller Standort für großflächige Photovoltaikanlagen aufgeführt. Das Konzept ist auf der Homepage des Landkreises Lörrach abrufbar.