Efringen-Kirchen Landwirt sein ist wieder gefragt

Junge Leute in den Startlöchern

Verginiya Kaerger freute sich, dass die Bedeutung des Berufs des Landwirts wieder in der breiten Masse angekommen ist“. In der Geschäftsstelle in Müllheim wurde das Personal aufgestockt, denn insbesondere die steuerliche und Rechtsberatung haben stark zugenommen. Allein 2022 habe es 305 Rechtsberatungen gegeben. Testamentsberatungen werden wichtiger. Immer noch haben viele Landwirte keine Patienten- und Vorsorgevollmacht. „Leute, macht das, es ist superwichtig, gerade wenn man einen Betrieb führt“, rief Kaerger. Trotz junger Landwirte, die gerne einen Betrieb eröffnen würden, würden viele Landwirte keinen Nachwuchs finden, hielt sie fest.

Die neue Grundsteuer sei hier nicht hilfreich gewesen, sie rechne mit enorm vielen Widersprüchen. Die Mitgliederzahlen haben sich positiv entwickelt, sie stehen bei 2392. Für die Geschäftsstelle will sie Beratungsmöglichkeiten außerhalb von Müllheim anbieten, unter anderem eine erste am 27. Februar in Schönau.