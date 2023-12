Efringen-Kirchen: Laura Waßmer siegt beim Vorlesen

Sechs Schüler der sechsten Klassen des Schulzentrums Efringen-Kirchen stellten sich der Herausforderung. So konnte Laura Waßmer als Schulsiegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs ausgezeichnet werden.

Bei der Veranstaltung, die in den Räumen der Mediathek ausgetragen wurde, traten die drei Besten der jeweiligen Klasse an. So nahmen Nimoe Conrad, Leonie Hebel und Benni Lankes von der 6a und Sarah Fuchs, Amelie Stief und Laura Waßmer für die 6b auf der Kandidatenbank Platz.