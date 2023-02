„Topp-Ausblick auf den Schwarzwald“

Vor der Sitzung hatten sich dessen Mitglieder die beiden Wohnungen in Mappach angeschaut. Karl-Friedrich Hess (SPD) war es, der als erster den Charme des Altbaus, der einst Schulhaus des Dorfs war, hervorhob. Die Renovierung der Wohnungen sei gut gelungen, betonte er. Hervorzuheben sei der „Topp-Ausblick auf den Schwarzwald“ von beiden Wohnungen aus. Er könne mit beiden Preisansätzen gut leben, beide seien attraktiv, war er sich sicher. Seine Zweifel, ob die Verwaltungskosten in dem niedrigeren Preis auch abgedeckt seien, räumte Rechnungsamtsleiterin Daniela Wenk aus. Karl Rühl (CDU/Unabhängige) brachte einen höheren Mietpreis von 11,50 Euro ins Spiel. „Wenn wir schauen, was der Mietmarkt hergibt, könnten wir 14 Euro und mehr verlangen“, argumentierte er.