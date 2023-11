Efringen-Kirchen: Motivationsschub für Fremdsprache

Lehrreiche Unterhaltung

In den beiden Aufführungen zeigten nicht nur die vier englischsprachigen Schauspieler in einer jeweils 90-minütigen Aufführung ihre Talente, auch die Schüler wurden aktiv im Stück eingebaut.

Die Klassen fünf und sechs wurden in der Aufführung „The Dark Lord and the White Witch“ in eine fantastische Welt entführt, in der das Gute gegen das Böse kämpfen und bestehen musste. Die Hexe Ginhilda berichtet ihrem Volk in Underearth, dass der böse Lord Morbus versucht, König von Untererde zu werden und das Land mit Woks, seinen schrecklichen Dienern, zu füllen. Die einzige Person, die ihn aufhalten könne, sei eine Königin, die vollkommen gut wäre.