Efringen-Kirchen Mottoverkündung unter Sternen

Die höchste Ehrung wird an diesem Abend aber Markus Britsche zuteil, der sich seit 1994 sehr engagiert und vom Oberzunftmeister bis zum VZFTB-Vorsitzenden viele Jahre führende Ämter bei den Narren bekleidete. Britsches in nachdenkliche, sich auch auf aktuelle politische Ereignisse beziehende Verse verpacktes Fasnachtsmotto klingt hoffnungsfroh und ruft dazu auf, nach vorne zu blicken und nicht zurück: „Grotet alles aus de Fuege, chasch numme no nach vorne luege“.

Die Zunftabende finden am Freitag, 3., und am Samstag, 4. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr in der Festhalle in Istein statt. Am Donnerstag, 16. Februar, folgt Hemdglunki, am Sonntag, 19. Februar, der Sonntagsumzug und am Montag, 20. Februar, der Rosenmontags-Nachtumzug.