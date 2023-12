Efringen-Kirchen: Multitalent mit starkem Engagement

Der Muetterspröchler trat bei zahlreichen Veranstaltungen in der Region auf, verfasste beispielsweise zur Rathauseinweihung in Efringen-Kirchen auch einen Prolog und gibt heute noch gelegentlich in der Gemeinde bei Veranstaltungen Kostproben aus seinem reichhaltigen Fundus mit 500 Gedichten zum Besten.

Sein 2021 herausgebrachter Gedichtband „öbbis vo mir“ enthält allein 100 unterhaltsame Gedichte, die alle seine starke Heimatverbundenheit ausdrücken, aus dem Leben gegriffen sind und die Menschen zum Mittelpunkt haben. Die Verse regen zum Nachdenken und Schmunzeln an, greifen aber auch Kritisches auf, wenn sich Landschaft und Dorf aus seiner Sicht weniger zum Guten verändern.

Reinhard Geugelin gehörte neben Karl Mannhardt maßgeblich zu den Leuten, die 2002 den traditionellen Hebelschoppen in Hertingen zu neuem Leben erweckten. Dabei gestaltet er bis heute das Programm mit. „Solange ich noch fit bin, mache ich das weiter“, sagt der Efringen-Kirchener, für den es ebenso selbstverständlich ist, beim Bürgelnbund Mitglied zu sein. Außerdem ist er seit Jahrzehnten in allen Efgringen-Kirchener Vereinen, zumal er früher beim TuS von der Jugend bis zur ersten Mannschaft Fußball spielte und bei der Winzerfestgemeinschaft zu den Mitorganisatoren dieser mehrtägigen Großveranstaltung gehörte. „Es ging immer was“, sagt der Mann, der sich im Gemeinschaftsleben der Gemeinde in vielfältiger Weise einbrachte.

Politik und Vereine

Aber nicht nur dort, sondern auch in der Kommunalpolitik. Zwei Legislaturperioden saß er am Ratstisch für die Fraktion der FDP/Unabhängigen und wirkte an der Gestaltung der Gemeinde mit. Weil jedoch die Sitzungen oft sehr lange dauerten, kandidierte Geugelin aus beruflichen Gründen nicht mehr für eine dritte Periode. Dies zumal, da er sich auch viele Jahre im Prüfungsausschuss der IHK sowie einem Arbeitskreis einbrachte.

Langeweile kennt Reinhard Geugelin, der als Freund eines edlen Tropfens viele Jahre Hobbywinzer war, nicht. Als geselliger Mensch trifft man ihn immer wieder mal hier und dort an, zudem hat er ein weiteres Hobby: Er ist künstlerisch aktiv. Zahlreiche Federzeichnungen, die sein Haus zieren, stammen von ihm. Ebenso widmet er sich noch einer besonderen Technik, bei der er seine Motive auf Holz brennt. Und immer wieder mal setzt er sich in seinem Wohnzimmer ans Klavier und spielt.

Bei allem Engagement auf zahlreichen Ebenen hat sich Reinhard Geugelin einmal im Jahr auch Zeit für einen Urlaub im Bregenzer Wald genommen, der ihm längst zur zweiten Heimat geworden ist. Denn seit 50 Jahren verbringt er in seinen geliebten Bergen mit seiner Frau Erika den Urlaub dort.