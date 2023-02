Efringen-Kirchen Nachgefragt bei Reinhard Knorr

Was ist das Besondere an Ihrem Floh- und Trödelmarkt?

Ein Vorteil ist, dass es ein Hallenflohmarkt ist, der bei jedem Wetter stattfinden kann. Im Foyer bieten wir immer eine Bewirtung an, mit Rindfleisch-Nudel-Suppe, Schinken- und Käse-Weckle und selbst gebackenem Kuchen. Manche kommen nur deswegen!

Was bedeutet die Vorbereitung für Sie an Arbeit?

An der Vorbereitung ist nur ein relativ kleines Team beteiligt. Wir legen am Abend vorher die Schonmatten aus und stellen Tische. Erst am Flohmarkttag selbst ist dann der ganze Chor im Einsatz.

Was gibt es Neues beim Sängerbund?

Seit Anfang Februar haben wir eine neue Dirigentin: Simone Brobeil. Sie hatte gerade einen Chor abgegeben, als sie hörte, dass wir eine Chorleiterin suchen. Im Frühsommer wollen wir mit ihr unser „Friedenskonzert“ mit Liedern von John Rutter bis Simon & Garfunkel endlich nachholen.

Info

Anmeldung

Auf einem unter der Webadresse flohmarkt.sbek.de bereitgestellten Online-Formular, per E-Mail an flohmarkt@sbek.de oder unter Tel. 07628/940551 kann die Anmeldung für einen Stand vorgenommen werden.