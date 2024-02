Efringen-Kirchen: Narren übernehmen wieder das Zepter

Straßenfasnacht Istein

Die Narrenzunft Isteiner Drübel hat ihre Saalfasnacht bereits hinter sich gebracht. Dafür ist jetzt der Verein zur Förderung des traditionellen Brauchtums gefordert, der in Istein die Straßenfasnacht koordiniert.

Mit dem Hemdglunkiumzug beginnt die Straßenfasnacht. Der Umzug in Istein ist am Donnerstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr. Der Lindwurm geht vom Gasthaus Sternen, durch die Vorstadt, Neue Straße zum Rathaus, dort wird die traditionelle Schlüsselübergabe stattfinden und danach der Hemdglunkiball. Das Motto der diesjährigen Kampagne heißt „1001 Nacht“.

Kinderfasnacht ist am Samstag, 10. Februar. Mit einem kleinen Umzug geht es ab 14.11 Uhr durch das Dorf. Danach ist Spaß in der Festhalle geboten.

Großes Narrendorf

Am Fasnachtssonntag, 11. Februar, setzt sich der Umzug ab 14.11 Uhr in Bewegung, der vom ehemaligen Gasthaus Schlüssel, durch das Innerdorf, über die Brücke in die Neue Straße an die Festhalle. An der Festhalle Istein wartet ein Narrendorf mit mehreren Ständen und einem Bierbrunnen, das bereits ab 11.30 Uhr geöffnet hat. Der Ausklang ist ebenfalls wieder dort.

Mit einem Nachtumzug geht es am Rosenmontag, 12. Februar, ab 19.11 Uhr weiter. Start ist an der Festhalle, dann geht es den Basler Weg entlang, vorbei am Rathaus wieder zurück zur Festhalle. Der Ausklang nach dem Umzug findet um die Festhalle Istein mit mehreren Ständen und einem Bierbrunnen statt.

Ende mit Fischessen

Mit Schlüsselrückgabe und Fischessen endet die Isteiner Fasnacht am Aschermittwoch, 14. Februar, in der Festhalle ab 18.30 Uhr.