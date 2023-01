Efringen-Kirchen Neuer Kommandant übernimmt

Zwei neue Mitglieder wurden in die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen, Tom Spitz und Christian Hein.

Ehrungen

Geehrt wurden Herbert Kories für 40 Jahre und Andreas Großhans für 15 Jahre Feuerwehrdienst. Befördert zur Oberfeuerwehrfrau wurde Charlotte Göbel-Singrin. Zu Feuerwehrmännern wurden Tom Spitz, Hans Schönherr und Christian Hein befördert.

Termine

Im Februar wird es je einen Schulungsabend für Gruppen- und Zugführer in der Abteilung Welmlingen und von der Gesamtgemeinde geben. Auch im Februar gibt es eine Papiersammlung und am 25. Februar findet das Fasnachtsfeuer statt. Die erste Geräteübung findet am 8. März statt. Am 24. März findet die Generalversammlung der Gesamtwehr Efringen-Kirchen statt.