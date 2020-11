Efringen-Kirchen Neuer Leiter im Isteiner Kalkwerk

Dazu galt es im Vorfeld auch, die entsprechenden Infrastrukturprojekte aufzugleisen. Neben einer Verbindungsstraße und einem neuen Förderband war dabei die Ampelanlage entlang der B 3 ein wichtiges Unterfangen. Durch sie wird während den Sprengungen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Erst vor kurzem konnte auch für das dabei entstandene „Leitplanken-Problem“ eine Lösung gefunden werden.

Im Werk selbst verantwortete Arts als Leiter unter anderem die Inbetriebnahme der Trockentrommel, durch welche die Effizienz bei der Kalkherstellung erhöht werden konnte.

Auch die Wiederbelebung des Bahnanschlusses im Jahr 2018 war ein wichtiger Schritt. Dadurch konnte der Braunkohlestaub zum Befeuern der Öfen per Zug angeliefert werden.

Nachdem Arts seine Stelle als Werksleiter angetreten hatte, zog er mit seiner Familie nach Wintersweiler. Er gehört dem Vorstand des Gewerbevereins Efringen-Kirchen an.

Der Nachfolger von Oliver Arts, Zacharias Grote, leitet derzeit das Lhoist-Werk in Menden, Nordrhein-Westfalen, teilt das Unternehmen mit.

Grote übernimmt zum 1. Dezember

„Er wird mit seiner Familie in die Nähe des Standorts Istein ziehen.“ Ebenso wie sein Vorgänger werde Grote neben seiner Tätigkeit als Werksleiter ein offener und verbindlicher Ansprechpartner bleiben.

Der Kalksteinabbau in Istein hat eine lange Tradition. Heute sind rund 100 Mitarbeiter im Kalkwerk beschäftigt, der Standort gehört seit 2015 zur Lhoist-Gruppe. Es handelt sich um einen der wichtigsten Arbeitgeber in Efringen-Kirchen. Lhoist Germany ist die deutsche Tochter der Lhoist Gruppe, einem weltweit tätigen Kalk- und Kalksteinproduzenten mit Hauptsitz in Belgien. Zu Lhoist Germany gehört seit 1999 die Firma Rheinkalk mit ihren 13 Standorten und 1200 Mitarbeitern in Deutschland. „Lhoist verbindet jahrhundertelange Erfahrung und das tief greifende Know-how der Gründerfirmen im Umgang mit Kalkstein mit modernster Abbau-, Produktions- und Rekultivierungstechnologie“, heißt es in der Mitteilung. Die Erzeugnisse kommen sowohl in der Stahl- und Eisenproduktion, der chemischen Industrie, der Bauwirtschaft, der Wasser- und Abwasserbehandlung als auch der Land- und Forstwirtschaft zum Einsatz.