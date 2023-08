Efringen-Kirchen Notwendige Sanierung an kommunalen Gebäuden

Ortsvorsteherin Joelle Kammerer betonte in der Sitzung am Dienstag ausdrücklich, dass sie persönlich nichts von Mittelanmeldungen halte, die diese Posten nicht berücksichtigten.

Ihren Bericht zu den Mittelanmeldungen unterteilte die Ortsvorsteherin in drei Positionen. An den Beginn stellte sie die Auflistung der Maßnahmen des Haushaltes des laufenden Jahres, die bereits in Angriff genommen, jedoch noch nicht vollständig ausgeführt wurden. Dazu zählen die Pflasterung des Kiesweges auf dem Friedhof, die noch in diesem Jahr ausgeführt werden soll. Ebenso noch in diesem Jahr könnten die Sitzbank und die Holzverkleidung der Bushaltestelle in der Talstraße saniert und wo nötig, auch ausgebessert werden.