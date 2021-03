Efringen-Kirchen Osterbrunnen und Maibaum

Welmlingen. Im Ortsteil Welmlingen wird am kommenden Wochenende, 27. März, der Brunnen am Brunnenplatz als Osterbrunnen dekoriert. „Viele Kinder aus Welmlingen haben dafür Eier bemalt, die dann an einem Kranz, der am Brunnen angebracht wird, befestigt werden“, heißt es in einer Mitteilung von Ortsvorsteher Richard Ludin. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei Daniela Weiß bedanken, die diese tolle Idee hatte und diese auch federführend umgesetzt hat.“ Weiß hatte die Kunststoff-Eier vor ihrem Haus in einer Kiste zur Abholung bereitgestellt. Eine weitere Kiste zum Einlegen der bemalten Eier stand dort ebenfalls zur Verfügung, um in dieser kritischen Zeit eine kontaktlose Übergabe sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung des Ortsvorstehers darüber hinaus. Ein weiterer Dank geht an Gaby Gebhard und Hilde Baumann, die sich um die Herstellung des Kranzes und um die endgültige Dekoration am Brunnen kümmern, sowie an die Kinder, welche die Eier bemalt haben, um den Brauch des Osterbrunnens in Welmlingen aufleben zu lassen.