Efringen-Kirchen - Johanna Pähler, seit knapp zwei Jahren als Pfarrerin im Probedienst in Efringen-Kirchen wechselt im März von Efringen-Kirchen in den Kooperationsraum Dreiland. Dort wird sie schwerpunktmäßig in Weil am Rhein Gottesdienste und Kasualien übernehmen. Sie reduziert auf eigenen Wunsch auf 75 Prozent. Die Stelle soll nach Angaben Pählers neu ausgeschrieben werden.