Efringen-Kirchen Praxis Henning soll nicht in anderen Ort abwandern

„Es wäre für uns sehr peinlich, wenn die Praxis in einen anderen Ort ausweichen müsste“, meldete sich auch Gemeinderat Karl-Friedrich Hess (SPD) zu Wort. Die SPD-Fraktion hatte da bereits Kontakt zur Arztpraxis aufgenommen und nach einem Gesprächstermin gesucht, so dass sich Verwaltung, Gemeinderäte und Ärztin austauschen können. Der Bedarf an Hausärzten in ländlichen Gemeinden, so Hess, sei bekannt. Er verwies darauf, dass viele Gemeinden um die wenigen Hausärzte konkurrieren, die bereit sind, im ländlichen Raum eine Praxis zu eröffnen. Die Befürchtung stand im Raum, dass umliegende Gemeinden die beiden Hausärzte abwerben könnten. Die Arztpraxis Henning hat, so Hess, ab dem 20. Mai Urlaub bis zum 13. Juni. Er schlug vor, die „Knackpunkte zu klären, woran die Schwierigkeiten hängen“.