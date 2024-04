Efringen-Kirchen: Publikum ist von den Stimmen gefesselt

60 Stimmen sind zu hören

Los ging es mit dem Einzug der nahezu sechzig Sängerinnen und Sänger um die Dirigentin Susanne Hagen und dem Lied „Every Time if feel the Spirit“. Der Klassiker von Nat King Cole eignete sich prächtig, im Mittelgang interpretiert zu werden. Dazu passte die Ansage: „Wir singen nicht nur schöne Lieder, sondern wir singen, was wir leben“. Weitere Spirituals schlossen sich an, und mühelos füllte das Ensemble das Kirchenschiff mit dem charakteristischen Timbre.