Efringen-Kirchen: Ringen um Standorte der Feuerwehr

Stein des Anstoßes war zunächst die Beschlussvorlage der Verwaltung, in der eine „Standortanalyse zur langfristigen Reduzierung der Standortanzahl“ festgehalten wurde. „Woran ich mich störe, ist der Beschlussvorschlag. Es ist klar für uns, dass die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans zur Folge hat, dass wir irgendwann einmal Reduzierungen der Abteilungen haben werden“, sagte Richard Ludin (CDU/Unabhängige). Er finde es nicht gut, dass man gleich in den Beschlussvorschlag integriere, dass es weniger Standorte werden müssten. „Ich erwarte eine objektive Analyse, die Beinhaltet, dass Standorte erhalten bleiben, vielleicht sogar alle.“

„Der Beschlussvorschlag beruht auf dem einstimmigen Ergebnis der Sitzung im April“, erklärte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller. Dem Büro müsse gesagt werden, was es prüfen solle. Wenn ein Bedarfsplan für alle Standorte der Auftrag sei, würde das Planungsbüro genau dies liefern. Die im April beschlossene Überprüfung der Anzahl der Standorte müsse auch so in Auftrag gegeben werden, erklärte Holzmüller.