Efringen-Kirchen Rückblick auf ereignisreiches Jahr

Chorauftritte des Isteiner Chors „Intakt“ und der Frauenschola „Exsulta Sion“ mit dem Saxophonisten Michael Stich, Licht-Installationen im Krichenschiff von Julian Kiffe, ein Vortrag über den Jakobsweg von Isabel Dietrich mit Ulrike Böhm und schließlich der große Festgottesdienst im September rückten die altehrwürdige Kirche in ein neues Licht. Ihre bewegte Geschichte kann nach wie vor in einer Ausstellung zum Jubiläum und in der eigens erstellten Festschrift nachvollzogen werden.

Eine Premiere, von der Pfarrer Karl mit sichtbarem Vergnügen berichtete, war das erste ökumenische Pfarrgartenfest zusammen mit der evangelischen und der Chrischona-Gemeinde im Pfarrgarten in Kirchen, das auf breite Resonanz gestoßen war.

Baugebiet

Daniela Britsche schloss sich mit einem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre an, denn zu Beginn der Jahre 2021 und 2022 hatte jeweils kein Neujahrsempfang stattgefunden.

So erinnerte sie an die Errichtung der Himmelsliege durch die Bürgerinitiative IME („Istein macht ebbis“), bei der mittlerweile auch zwei Bäume gepflanzt wurden, aber auch an die Ausweisung des Baugebiets Stockfeld 2, dessen Bauplätze mittlerweile alle verkauft sind. Mit Wehmut erinnerte sie an ausgefallene Weihnachtsgottesdienste und das abgesagte Chlimsefest. „So etwas gab es noch nie.“

Stauffermedaille

Eine besondere Erwähnung wert waren ihr die Auszeichnung des ehemaligen Ortsvorstehers Franz Kiefer mit der Stauffermedaille des Landes Baden-Württemberg im September 2021 und auch die Weihung zum Diakon des Gemeindemitglieds Michael Kiffe im Freiburger Münster im Dezember 2020.

Seit Pfingsten machte die Erneuerung des Hallenbodens in der Festhalle größeren Veranstaltungen dort den Garaus. Selbst die Durchführung der Zunftabende in der Halle steht noch in den Sternen.

Der Blick richtete sich auch in die Gesamtgemeinde: Lobende Worte der Ortsvorsteherin galten dem Impfteam um Gerhard Kienle sowie der „segensreichen“ Einrichtung des Bürgerbusses, der Menschen Unabhängigkeit und Mobilität ermögliche. „Auch kleine Maßnahmen sind wirksam und wichtig“, rückte Britsche zum Ende ihrer Rede das Bürgerengagement in den Mittelpunkt und rief zum Engagement in Vereinen auf: „Sie leisten einiges, in den Bereichen Jugend und Soziales“.

Der nächste runde Geburtstag wird in Istein am Wochenende des 16. bis 18. Juni gefeiert, dann holt der Sportverein seine 100-Jahr-Feier nach.

Heimatbrief

Im neuen Heimatbrief, der beim Neujahrsempfang auslag, konnten sich nicht nur ehemalige Isteiner in aller Welt sondern auch die Bewohner über alle Ereignisse ausführlich informieren.

Eine Spende in Höhe von 1070 Euro übergaben Stephan Windmüller, Vorsitzender des Musikvereins Istein, und Bernd Schmid, Vorsitzender des Fördervereins Caritas und Soziales, an zwei Vertreterinnen der landkreisweiten Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Behinderung „Löwenstark“. Das Geld war bei Adventssingen des Musikvereins zusammengekommen und wurde durch den Förderverein Caritas und Soziales aufgestockt.