Efringen-Kirchen Rund um den Rhein gibt es viel zu entdecken

„Der Fluss ist infolge der starken Strömung sehr heftig, und es geschieht manchmal, dass er Blöcke von steinhart gefrorenem Schnee führt und irgend ein Bauwerk, zum Beispiel eine Brücke oder dergleichen, zum Einsturz bringt. Die Leute, welche auf diesem Flusse schiffen, sind in großer Gefahr, an irgendetwas anzustoßen, was sie zerschellt, obwohl sie bei diesem Geschäft sehr vorsichtig sind. Ein Schiff, welches hinabfährt, kommt niemals zurück, weil es gegen ein so reißendes Wasser nicht ankämpfen könnte, und wahrlich, die Strömung ist so stark, dass einem der Kopf schwindelt, wenn man hineinsieht. In dem Flusse gibt es viele Fische, welche gut zu essen und zuträglich sind, unter andern sehr große Salmen“, heißt es im Reisebericht des Pero Tafur aus Kastilien aus den Jahren 1438/39.

Die Sonderausstellung „Rhein Spaziert“ im Foyer des Rathauses ist noch bis zum 29. Mai zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstags von 14 bis 19 Uhr. An folgenden Sonn- und Feiertagen ist die Ausstellung zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet: Ostersonntag (9. April), Tag der Arbeit (1. Mai), Muttertag (14. Mai), Pfingstsonntag und -montag (28. und 29. Mai).