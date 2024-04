Efringen-Kirchen: Sängerbund ist wieder öfter zu hören

Im Namen des Obermarkgräfler Chorverbandes ehrte Knorr Friedrich Silbereisen für 60 Jahre aktives Singen und Heinz Welker für 50 Jahre aktives Singen.

Grußworte

Franz Lagleder überbrachte Grußworte vom Gesangverein Rhenus Efringen-Kirchen und Marc Dörpfeld vom örtlichen Musikverein.

Termine

Den ganzen August über macht der Chor Sommerferien, am 14. September gibt es den Jahresausflug in die SWR-Studios nach Baden-Baden, am 21. und 22. September feiert die Gemeinde ihren 50. Jahrestag des Zusammenschlusses zur Gesamtgemeinde, vom 27. bis 29. September findet wieder das Winzerfest statt, am 12. Oktober veranstaltet der Chor ein Konzert unter dem Motto „Bella Italia“, am 17. November wird zum Volkstrauertag am Denkmal und am 24. November zum Totengedenken gesungen und am 26. Dezember ist der Weihnachtsgottesdienst. Am 1. Februar 2025 gibt es das Neujahresessen, am 15. März ist wieder Flohmarkt und am 4. April die Generalversammlung.

Sängerbund Efringen-Kirchen

168 Mitglieder, davon 34 Sängerinnen und Sänger sowie 134 Passivmitglieder

Erster Vorsitzender: Reinhard Knorr

www.saengerbund-efringen-kirchen.de