Efringen-Kirchen: Scheiben fliegen für den Frühling

Fischingen

Das Fasnachtsfeuer findet in Fischingen am Sonntag, 18. Februar, statt. Der Fasnachtsfeuerplatz befindet sich unterhalb des Friedhofes in Fahrtrichtung nach Egringen. Die Bewirtung erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Fischingen. Die Fackelausgabe an die Kinder mit Verteilung eines Gratis-Bon für eine Wurst und ein Getränk erfolgt um 18 Uhr am Rathaus.

Blansingen

In und um das Lettenhäuschen findet am Sonntag, 18. Februar, das Blansinger Fasnachtsfeuer statt. Der Treffpunkt zum Fackelumzug ist um 17.30 Uhr am Römischen Hof. Von dort aus geht es dann zum Fasnachtsfeuer und dem Scheibenschlagen, welches die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Blansingen organisiert. Die Bewirtung im Zelt hält Glühwein, Kinderpunsch sowie weitere Getränke bereit. Neben Grillwürsten werden ebenso Schinkenweckle angeboten.

Efringen

Das Fasnachtsfeuer des Schützenvereins Efringen-Kirchen 1965 findet wieder am Efringer Berg statt. Am Sonntag, 18. Februar, nach Einbruch der Dunkelheit, wird das Feuer angezündet. Für Bewirtung ist gesorgt.

Egringen

In Egringen findet das Fastnachtsfeuer am Samstag, 17. Februar, auf dem Läufelberg unterhalb des Schützenhauses statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr Egringen. Diese verteilt auch an Kinder Fackeln an der Linde, an der Betonstraße, die dann brennend zum Fasnachtsfeuer getragen werden. „Beim Hochlaufen gibt dies ein schönes Bild ab“, sagt Ortsvorsteher Bernd Meyer. Scheiben verkauft die Feuerwehr auch, sowie Essen und Getränke.

Huttingen

Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Huttingen organisiert das Fasnachtsfeuer am Sonntag, 18. Februar. Eltern, die mit ihren Kindern am Fackelzug teilnehmen möchten, werden gebeten, sich gegen 17.45 Uhr am Feuerwehrhaus einzufinden. Nach kostenloser Ausgabe von Fackeln wird sich der Fackelzug ab 18 Uhr durchs Dorf zum Fasnachtsfeuer begeben. Für Bewirtung ist mit Debrezinerwürsten, Holzmacherschübling, Schinkenweckle, Glühwein und Kinderpunsch gesorgt.

Istein

Das Isteiner Fasnachtsfeuer findet am Sonntag, 18. Februar, auf dem Klotzen statt. Begonnen wird bei Einbruch der Dunkelheit. Zu erreichen ist das Fasnachtsfeuer am besten zu Fuß durch den Rebberg. Die Bewirtung erfolgt durch die Feuerwehrabteilung Istein, die Käseweckle, Grillwürste sowie Glühwein, Kinderpunsch und weitere Getränke anbietet.

Kleinkems

Die Feuerwehr Kleinkems lädt zum Fastnachtsfeuer ein. Start ist mit dem Fackelzug am Samstag, 17. Februar, um 18.30 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus. Am Fasnachtsfeuer wird eine Art Selbstbedienungstheke bereitgestellt. Für Glühwein, Kinderpunsch und andere Getränke (Tassen sind selbst mitzubringen) sowie Schübling und Grillwürsten zum Selbstgrillen ist gesorgt.

Mappach

Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Mappach und der Gesangverein „Eintracht“ Mappach veranstalten das traditionelle Fasnachtsfeuer am Funkensonntag, 18. Februar. Mit dem Aufbau des Festzelts wird am Samstag ab 15 Uhr begonnen. Die Einwohner von Mappach und Maugenhard sind dann am Sonntag zum Abbrennen des traditionellen Fasnachtsfeuers eingeladen. Treffpunkt für den Fackelzug ist um 18.30 Uhr am Blumenplatz, dort werden die Fackeln an die Kinder ausgegeben. Nach der Ausgabe geht es gemeinsam in einem kleinen Fackelzug zum Fasnachtsfeuer.

Für die Bewirtung im Festzelt ist gesorgt, teilen Feuerwehr und Gesangverein mit.

Welmlingen

Mit einem Fackelzug auf den Kirchberg beginnt das Fasnachtsfeuer in Welmlingen am Samstag, 17. Februar. Gegen 18 Uhr, bei Anbruch der Dunkelheit, ist Treffpunkt beim Feuerwehrgerätehaus. Dort werden die Fackeln an die Kinder verteilt. Die Kinder erhalten dort ebenfalls einen Gutschein vom Orga-Team des Kinderumzuges für eine „Heiße Wurst“ und eine Limo. Das Fastnachtsfeuer findet auf dem Kirchberg statt.

Erreichbar ist dieses von Welmlingen aus über die Schulstraße, nach Ende der Schulstraße die erste Straße rechts auf den Kirchberg hoch oder von der Verbindungsstraße von Blansingen nach Welmlingen die erste Abzweigung von Blansingen her rechts führt ebenfalls auf den Kirchberg direkt zum Fastnachtsfeuer.

Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Welmlingen. Es gibt Wein, Bier, Glühwein und diverse antialkoholische Getränke. Zum Essen gibt es Heiße Wurst und Gulaschsuppe. Scheiben werden ebenfalls vor Ort verkauft. Stöcke zum Scheiben schlagen muss man selbst mitbringen.

Wintersweiler

Zum Fasnachtsfeuer auf dem Katzenberg zwischen Mappach und Wintersweiler, Am alten Weg, lädt die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Wintersweiler ein. Am Samstag, 17. Februar, wird das Fasnachtsfeuer oberhalb von Wintersweiler abgebrannt.

Treffpunkt ist bei Anbruch der Dämmerung, gegen 18.30 Uhr, auf dem Dorfplatz in Wintersweiler. Dort werden kostenlos Fackeln an alle Kinder abgegeben. Nach einem Fackelzug auf den Katzenberg wird das Fasnachtsfeuer angezündet.

Die Feuerwehr sorgt mit heißen Bauernwürsten, Wienerle und Gulaschsuppe sowie warmen und kalten Getränken für das leibliche Wohl beim Scheiben schlagen. Im diesem Jahr findet wieder die Krönung des Scheibenkönigs statt.

Scheiben können vor Ort erworben werden. Parkmöglichkeiten gibt es am Sportplatz Wintersweiler, von dort aus sind es etwa zehn Gehminuten auf den Katzenberg. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen entlang des Waldrandes.