Efringen-Kirchen Schnelltests auf dem Rathausplatz

„Das finde ich erfreulich“, kommentierte Pfahler am Telefon die guten Neuigkeiten. Er hat am Mittwochnachmittag bereits die nächsten Schritte in die Wege geleitet. Am Freitag will Pfahler bei einem Ortstermin mit Dominik Bäni von der Betreiberfirma Thkehudo den endgültigen Standort festlegen. Am Montag erfolge dann wohl der Aufbau. Denn auch wenn der Rathausplatz auf den ersten Blick groß erscheine und man schon geklärt habe, wo der Testcontainer ungefähr stehen soll, sei die genaue Standortfrage knifflig, gibt der Hauptamtsleiter zu bedenken. Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten seien zu berücksichtigen, am gleichen Ort finde auch der Wochenmarkt statt, das Rathauscafé dürfe nicht zugestellt werden und nicht zuletzt dürfe der Abstand zu einer Stromquelle nicht zu groß sein.

Noch am Montagabend im Gemeinderat hatte Pfahler seinem Unmut über das langwierige Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Lörrach Luft gemacht. Bis die Genehmigung käme, sei die Pandemie wohl vorbei. Am 22. Dezember habe der Anbieter, der mehrere Teststellen im Landkreis Lörrach betreibt, die Teststelle beim Landratsamt beantragt, berichtete der Hauptamtsleiter. In der zweiten Januarwoche habe das Gesundheitsamt von ihm eine Stellungnahme angefordert, inwiefern Bedarf an einer Teststelle bestehe. Es sei ihm ein Rätsel, warum die Genehmigung bis dahin nicht erteilt worden sei. Bei der Thkehudo-GmbH handle es sich um einen erfahrenen Anbieter, der zwölf Teststellen im Landkreis betreibe. Anfragen anderer Anbieter habe Pfahler daher stets abgewiesen.

Weitere Informationen: Das Testzentrums am Rathausplatz in Efringen-Kirchen nimmt am Dienstag, 1. Februar, den Betrieb auf. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 19 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.