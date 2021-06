Efringen-Kirchen Schrittweise zum Wunschgebiet

Zunächst Analyse der Rahmenbedingungen

Am Anfang, so führte Becker aus, könnte dabei die Analyse der Rahmenbedingungen stehen. Welche Regelungen greifen für das Gebiet beispielsweise bereits mit Blick auf die Regionalplanung oder den Flächennutzungsplan? Und sind alle betroffenen Grundstücke bereits im Besitz der Gemeinde? Diese und weitere Fragen gelte es, in einem ersten Schritt abzuklopfen. Auch müsse man sich die Frage nach dem Bedarf stellen. „Für wen wollen Sie das Gebiet entwickeln?“, so die rhetorische Frage Beckers in Richtung des Gemeinderats.

Auch Bürger könnten frühzeitig beteiligt werden

In weiteren Schritten würde es dann darum gehen, die Ziele Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Gemeinderat festzulegen, wobei auch die Bürger schon frühzeitig beteiligt werden könnten. Diesbezüglich gebe es eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Auch könne man bereits im Vorfeld unter anderem das weitere Vorgehen im Gebiet hinsichtlich des Klimaschutzes aufgleisen.

All diese Punkte – und mehr – könnten dann in eine erste Entwurfsskizze einfließen. An dieser Stelle ergebe sich dann auch eine erste grobe Kostenschätzung, wobei Becker auch darlegte, dass die einzelnen Punkte ineinandergreifen und sich teils gegenseitig beeinflussen, da sich etwa die verschiedene Bereiche der Planung letztlich auch auf die Kosten auswirken werden.

Die Begleitung durch die STEG, wie von Becker und Knapp vorgestellt, funktioniert in verschiedenen Bausteinen, die dazu beitragen, dass die einzelnen Gesichtspunkte sehr zielgerichtet in Augenschein genommen werden könnten. Die Projektbegleitung würde teils zu einem Pauschalpreis, teils nach Aufwand berechnet erfolgen, wobei in letzterem Fall eine Deckelung möglich wäre, so Becker.

Grundlage für Einstieg in die Planungen schaffen

Letztlich sei es das Ziel, dass ein Dokument vorliegt, das als Grundlage für den Einstieg in die eigentlichen Planungen gelten kann, fasste die STEG-Mitarbeiterin zusammen.

Gemeinderätin Anja Schaffhauser erkundigte sich im Anschluss an die Präsentation von Knapp und Becker nach dem zeitlichen Rahmen, woraufhin Knapp erklärte, dass man wohl ein Dreivierteljahr veranschlagen müsse.

Gemeinderat Karl-Friedrich Hess sprach das Thema Grundstückskäufe an und mahnte an, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Auch diesbezüglich, betonte Knapp, könne es Sinn ergeben, möglichst frühzeitig mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen.

In der öffentlichen Sitzung nahmen die Räte die Vorstellung der Projektvorbereitung durch die STEG zunächst lediglich zur Kenntnis, wobei der Tagesordnungspunkt aber in der nicht-öffentlichen Sitzung erneut aufs Tapet kommen sollte.